Güngör Geçer: “Halkın iradesi en güçlü söz”

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, kentteki “Özgürlük İçin Sen De Yaz” panosuna yazı yazdı.

Geçer; tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ile Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için 22 Temmuz 2025 günü, Adana Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önünde başlatılan Adalet Nöbeti’ne katıldı.

CHP İl Başkanlığı koordinasyonunda, CHP Kadın Kolları’nın uyguladığı Adalet Nöbeti noktasına konulan “Başkanlarımıza Özgürlük İçin Sen De Yaz” panosuna da duygu ve düşüncelerini yazan Güngör Geçer, nöbete katılanlarla sohbet etti.

“Hep birlikte iyi olacağız” diyen Güngör Geçer şunları söyledi:

“Duyarlılığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zeydan Karalar Başkanımızın, Oya Tekin ve Kadir Aydar başkanlarımızın en kısa kısa sürede adil bir şekilde yargılanıp hem özgürlüklerine hem de görevlerine dönmelerini temenni ediyorum. Hepinize verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Adalet ve umut için bu mücadelenin verilmesi kıymetli ve değerli.”