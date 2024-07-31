Güngören'de 5 katlı binanın duvarlarında çatlaklar oluştu

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan 5 katlı apartman, sabah saatlerinde duvarlarında çatlak oluşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi. Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde sorun yaşandığı ifade edildi.

İstanbul'da, duvarlarında çatlaklar oluşan 5 katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Sırpsındığı Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın duvarlarında sabah saatlerinde çatlaklar oluştu.

Çatırtı seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine zabıta ekipleri sevk edildi.

BİNA SAKİNLERİNE EŞYALAR İÇİN İZİN

Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, zabıta ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Apartman sakinlerinin sırayla binaya girerek eşyalarını almalarına izin verildi.

Bazı yurttaşlar akrabalarının yanına giderken, kalacak yeri olmayanlar ise Güngören Belediyesi'nin geçici olarak konaklamaları için sağladığı noktalarda ikamet edebilecek.

Güngören Belediyesi ekiplerince yapılan incelemede, binanın temelinde yaşanan bir sorun nedeniyle çatlamaların meydana geldiği öğrenildi.

Öte yandan, binada yapılacak incelemelerin tamamlanmasının ardından oturulup oturulmayacağına karar verileceği belirtildi.