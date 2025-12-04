Güngören'de 6 katlı binada patlama: 2 kişi yaralandı

Güngören'de 6 katlı bir binanın bodrum katında doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamada binadan kopan parçalar sokakta bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi. Olayda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güven Mahallesi Hanzer Sokak'taki 6 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kaynaklı olduğu belirlenen patlamada binadan kopan parçalar sokakta bulunan park halindeki araçlara da zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık, polis, AFAD ve İGDAŞ ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde patlama sırasında evin içinde bulunan 2 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. İGDAŞ ve itfaiye ekipleri patlamanın meydana geldiği binada incelemeler yaparken, polis sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: PATLAMADA 2 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valiliği'nden patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, "04.12.2025 Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Güngören İlçesi Güven mahallesi Hanzer Sokak'ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Olay sonrasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından bölgede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmış olup, şahısların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

“BİR ANDA PATLAMA OLDU”

Patlamayı duyan Gürkan Akkaya, "Ben mutfakta yemek yiyordum. Bir anda patlama oldu. Balkondan baktığımda arka taraf yanıyordu. Yukarıdan su attım, hemen indik aşağıya" dedi.

“YUKARILARDA PATLASA APARTMAN HAVAYA UÇACAKTI”

Mahallede yaşayan Recep Oflu, "Dairede, bir yaşlı kadın ile bir amca var. Allah'a çok şükür durumları iyi onlarda birşey yok. Ufak tefek yanıklar olmuş. Patlamanın şeyiyle strese girmişler biraz, onları hastaneye kaldırdılar. Allahtan, bir yerde patladı yukarılarda falan patlasa apartman komple havaya uçacaktı" dedi.