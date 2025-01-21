Güngören'de araçlara çarpıp "dur" ihtarına uymayan otobüsün şoförü yakalandı

Güngören'de, otobüsle park halindeki araçlara çarpıktan sonra polisin "dur" ihtarına da uymayıp kaçan alkollü ve ehliyetsiz şoföre gözaltına alındıktan sonra 71 bin 232 lira ceza kesildi.

Gençosman Mahallesi'nde, 20 Ocak akşamı, sürücü M.M.A'nın idaresindeki otobüs park halindeki araçlara çarptı.

Otobüs sürücüsü olay yerinden kaçarken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazaya karışan otobüs, Eşref Bitlis Caddesi'nde durdurulmak istendi.

Bu sırada polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü M.M.A. kısa süreli kovalamacanın ardından aynı caddede yakalandı.

Yapılan incelemelerde sürücü M.M.A'nın alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çeşitli suçlardan toplam 71 bin 232 lira ceza uygulandı.

Şüpheli sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle de adli işlem başlatıldı.