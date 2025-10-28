Güngören'de çöken yola arka tekerleği düşen kamyon kurtarıldı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Güngören'de seyir halindeyken arka tekerleği, çöken yola düşen kamyon, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Haznedar Mahallesi Tevfik Fikret Sokak'ta seyir halindeki 34 EZH 093 plakalı kamyon, yolda yaşanan çökme üzerine arka tekerleği çukura düşerek mahsur kaldı.
Şoför ve vatandaşların çabasıyla kamyon, bulunduğu yerden çıkarılamayınca belediye ve polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken, Güngören Belediyesi ekiplerince de kamyonu kurtarma çalışması yapıldı.
Halat bağlanan kamyon, kepçenin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yolun çöken kısmı da ekiplerce doldurularak düzeltildi.