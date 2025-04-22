Güngören'de kolonlarından ses gelen 6 katlı bina boşaltıldı

İstanbul Güngören'de 6 katlı bir bina, kolonlarından gelen sesler üzerine tahliye edildi.

Olay, dün (21 Nisan) akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Cömerttürk Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan 6 katlı binada oturanlar kolonlardan gelen sesler üzerine durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve zabıta ekipleri, binada incelemelerde bulundu.

Fotoğraf: DHA

BİNA SAKİNLERİ OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Binada yaşayanlar belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. Ekipler, bina çevresine bariyerler yerleştirerek önlem aldı.

Belediye ekiplerinin detaylı inceleme yapacağı ve çıkan sonuca göre bina ile ilgili karar verileceği öğrenildi.