Güngören’de 3 katlı tekstil fabrikasının çatısında çıkan yangın müdahale sonucunda söndürüldü.

  • 23.11.2025 12:30
  • Giriş: 23.11.2025 12:30
  • Güncelleme: 23.11.2025 12:35
Kaynak: AA
Güngören'de tekstil fabrikasında yangın
Fotoğraflar: AA

Güngören'de 3 katlı tekstil fabrikasında başlayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gençosman Mahallesi Kaynak Sokak'ta faaliyet gösteren tekstil fabrikasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binadaki çalışanları tahliye eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin binadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

