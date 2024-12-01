Güngören'de yıkılan binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
Güngören’de 29 Kasım'da çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
Kaynak: ANKA
Güngören’de çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
29 Kasım'da İstanbul Güngören Mehmet Nesih Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir yurttaş enkaz altında kalmıştı.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada 29 Kasım’da meydana gelen göçüğün altında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz isimli vatandaşın cansız bedeni göçük altından çıkarıldı.