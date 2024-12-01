Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Güngören'de yıkılan binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı

Güngören’de 29 Kasım'da çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.

Güncel
  • 01.12.2024 21:46
  • Giriş: 01.12.2024 21:46
  • Güncelleme: 01.12.2024 21:49
Kaynak: ANKA
Güngören'de yıkılan binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı
FOTOĞRAF: ANKA

Güngören’de çöken binanın enkazında kalan vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.

29 Kasım'da İstanbul Güngören Mehmet Nesih Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir yurttaş enkaz altında kalmıştı.

Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak istenen binada 29 Kasım’da meydana gelen göçüğün altında kalan 1968 doğumlu Zekeriya Yılmaz isimli vatandaşın cansız bedeni göçük altından çıkarıldı.

BirGün'e Abone Ol