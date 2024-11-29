Güngören'de yıkım esnasında bir bina kısmen çöktü: Göçük altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı
Güngören'de bir süre önce boşaltılan bina, yıkımı esnasında kısmen çöktü. Kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı. Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarıldı.
Kaynak: AA
Güngören'de bir süre önce boşaltılan binanın yıkımı esnasında kısmen çökmese sebebiyle 2 işçi göçük altında kaldı.
Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında bir süre önce boşaltılan bir binada yıkım çalışmaları başlatıldı.
Yıkım esnasında binada meydana gelen kısmi çökmede 2 işçi göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekipleri sevk edildi.
1 İŞÇİ KURTARILDI
Çalışmalar sırasında göçük altında kalan iki işçiden biri kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin kalan işçi için göçük altındaki kurtarma çalışmaları sürüyor.