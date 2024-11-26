Güngören'de yol çöktü: Araçlar çukura düştü
Güngören'de İSKİ kamyonu çalışma yaparken yol çöktü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çukura düşen kamyonları çıkarmak için bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
Güngören'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerine ait kamyon çalışma yürüttüğü sırada yolda çökme meydana geldi.
Sanayi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İSKİ ekipleri çalışma yürüttüğü sırada henüz belirlenemeyen nedenle yolda çökme meydana geldi.
CADDE TRAFİĞE KAPATILDI
İSKİ'ye ait kanal temizleme aracının tekerleri çöken yola gömüldü. Olay nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin aracı kurtarma çalışmaları sürerken, kamyonun 20 metre ilerisindeki yolda ikinci çökme yaşandı.
Öte yandan çökme sırasında yoldan geçen bir kamyon da İSKİ aracının yan yatması nedeniyle hasar aldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.