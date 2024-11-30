Güngören’de binanın çökmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Güngören’de binanın çökmesi ile 2 kişinin enkaz altında kaldığı olaya ilişkin firma yetkilisi ve yıkım görevlisi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
İstanbul Güngören’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden bir binanın üst kısmında dün çökme meydana gelmişti.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Olayda 2 kişi göçük altında kalırken, itfaiye ekiplerince Ü.K. göçük altından çıkarılmıştı. Hafif yaralı olan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Göçük altında kalan diğer işçiyi arama çalışmaları ise 28 saattir sürüyor.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.