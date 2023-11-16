Güngören’de bulunan yatılı okulda yangın paniği

Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin çok amaçlı konferans salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yatılı olan okulda bulunan öğrenciler tedbir amaçlı okuldan tahliye edildi.

Olay, saat 10:00 sıralarında Güngören Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi.

Yatılı okulun çok amaçlı konferans salonunda çıkan yangın okulda bulunan öğrencilerde paniğe neden oldu.

Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine gelmesiyle birlikte yatılı okulda bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Elektrik aksamından çıktığı bildirilen yangın kısa süre içerisinde itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.