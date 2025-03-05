Güngören’de oyun oynayan çocuklar boş arsada cansız bebek bedeni buldu

Güngören'de, boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından bir bebeğe ait cansız beden bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı

Olay, akşam saatlerinde İstanbul Güngören Güneştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan boş bir arsada oyun oynayan çocuklar tarafından taşların arasına gizlenmiş şekilde cansız bir bebek buldu.

Çocukların durumu ailelerine haber vermesi sonrası vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonrası 6 aylık hamile bir kadının ilaç içerek düşük yaptığı ve cansız bebek bedeninin araziye bırakıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kimlikleri tespit edilen kadın ve çocuğun babası olduğu düşünülen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından arsada bulunan cansız bebek Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.