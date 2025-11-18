Günlerdir çözemediler

HABER MERKEZİ

Almanya’dan Türkiye’ye tatil için gelen ancak Ortaköy’de yedikleri yemekten sonra zehirlenme şüphesiyle yaşamını yitiren Böcek ailesine ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda ‘‘Aileye hastanede nasıl bir tedavi verildi?’’, ‘‘Zehirlenme ilaçlama kaynaklı mı?’’, ‘‘İhmaller var mı?’’ gibi sorular da gündeme geldi.

Muhammet (6), Masal (3) ve anneleri Çiğdem Böcek’in (27) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, tahtakurusuyla mücadele etmek için ailenin konakladığı Fatih’teki Harbour Suit Otel’in giriş katındaki bir odanın ilaçlandığı ve ilaçta bulunan ‘alüminyum fosfit’ içeren maddenin, odaya ulaşarak aileyi zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. ‘Alüminyum fosfit’ maddesinin panzehrinin olmadığı belirtildi.

En çok tarımda ve konutlarda ‘pestisit’ adıyla kullanılan ilacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme sebep olabileceğini ifade edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada aileye gastroenterit (mide-bağırsak iltihabı) teşhisiyle gözlem altında tedavi uygulanıp gönderildiğini belirterek ‘‘Ne tedavi verildiğine bakacağız. İnceleme başlattık’’ dedi. Soruşturma sonucunda şüpheliler arasında bulunan ilaçlama firması çalışanının bu konuda hiçbir sertifikasının bulunmadığı tespit edildi. Hastanede tedavi gören Baba Servet Böcek’in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ankara’da 2 yıl önce yaşanan benzer bir olayda aynı maddenin bulunduğu ilaçla ilaçlama yapılan bir apartmanda yaşanan olayda 2 kişi ölmüştü. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 4’ü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Lokumcu F.T., midyeci Y.D., kokoreççi E.E. ve kafe çalışanı F.M.O.’nun savcılık sorgusu devam ederken diğer 7 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Halk Sağlığı Uzmanı ve CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, ortada bir laboratuvar sonucu olmadığını belirterek, ‘‘Bu olmadan kesin bir şey söylemek mümkün değil ama normal koşullarda bu tip vakalar sağlık kuruluşuna başvurduklarında bunlardan ayrıntılı ananmez alınarak bir gıda zehirlenmesi şüphesi varsa bunun hemen bildirilmesi ve gıda zehirlenmesi şüphesi olan yerlerden örnek alınması, o örneklerin ivedi olarak laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarın da çok uzun olmayan bir süre içerisinde bütün yanıtları vermesi gerekir. Bu olguya baktığımızda gerek zehirlenme bulguları, gerekse ölüm nedenleri ve üzerinden geçen zaman düşünüldüğünde süreç biraz yavaş işliyor gibi’’ dye konuştu.