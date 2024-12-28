Günlüğü 4 bin TL koruma aracı

“İktidarın sopası gibi hareket ettiği” gerekçesiyle eleştirilen RTÜK, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni yerle bir eden yeni bir harcamaya daha imza attı.

Muhalif medya organlarına yönelik cezalandırıcı tutumu ve fahiş harcamaları ile tartışılan kurum, Başkan Ebubekir Şahin’in korunması için kesenin ağzını açtı. Şahin'in makam aracına eşlik etmek üzere kiralanan aracın maliyetinin yüksekliği dikkati çekti.

RTÜK, 29 Kasım’da araç kiralama ihalesi düzenledi. İhale kapsamında üç şirketten teklif alındı. Üst Kurul’un teklif aldığı şirketlerden biri, “Carpartner Yardım ve Destek Hizmetleri Otomotiv Nakliyat Taahhüt Ticaret” isimli şirket oldu. Şirketin, AKP’den milletvekili aday adayı olan Mehmet Kaya’nın şirketi olduğu öğrenildi.

Teklifleri değerlendiren ihale komisyonu, Mehmet Kaya’nın şirketiyle anlaşmaya onay verdi. Şirket ile RTÜK arasında 19 Aralık’ta 1 milyon 740 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

AKP milletvekili aday adayı Mehmet Kaya’nın şirketinden kiralanan aracın, “Koruma sağlamak amacıyla” Şahin'in makam aracına eşlik edeceği bildirildi. Aracın, sürücüsüz olarak kiralanacağı kaydedildi. Şahin’in korunması için kiralanan aracın RTÜK'e günlük maliyeti, 4 bin 734 TL olarak hesaplandı.