Günlük 19 liraya yoksulluk yardımı

İktidar eliyle yaratılan ekonomik kriz, on milyonlarca haneyi sosyal yardımlara muhtaç hale getirdi.

Türkiye'deki derin yoksulluğun üzerini sosyal yardımlar ile örtmeye çalışan siyasal iktidar, yüz milyarlarca liralarla ifade edilen sosyal yardım bütçesi ile övündü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe verileri ise iktidarın övünç kaynağı olan sosyal yardımların sadakadan öteye gidemediğini ortaya koydu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre, 2023 yılında hane başına ortalama 2 bin 192 TL, 2024 yılında ise 2 bin 280 TL yardımda bulunuldu. Hane başına yapılan sosyal yardımın 2025 yılında 2 bin 494 TL'ye, 2026 yılında 2 bin 873 TL'ye, 2027 yılında ise 3 bin 117 TL'ye çıkarılması öngörüldü.

AYLIK 2 BİN 280 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da bütçe görüşmelerinde övünçle anlattığı sosyal yardımların aylık karşılığı hesaplandı. Türkiye'de, yardıma muhtaç hanelere 2024 yılında hane başına aylık 2 bin 280 TL yardımda bulunulduğu öğrenildi.

Yoksullukla boğuşan hanelere aylık 2 bin 280 TL olarak yapılan yardımın dört kişilik bir ailede kişi başına 19 TL olarak düştüğü belirtildi.

Bakanlığın, düşüklüğü itibarıyla “Sadaka” olarak nitelendirilen sosyal yardım harcamalarını eleştiren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Günlük kişi başı verilen 19 TL’ye bir çay, bir simit alınamıyor. Bakan da verdikleri kişi başı 19 TL ile utanmadan övünüyor" dedi.

İYİ BİR ŞEY GİBİ GÖSTERİLDİ

CHP Milletvekili Aylin Yaman da bakanlığın övündüğü sosyal yardım harcamalarının gerçek yüzünü paylaştı.

Sosyal yardımların hane başına ortalama aylık 2 bin 192 TL’den 2 bin 280 TL'ye çıkarıldığının altını çizen Yaman, “Bunu dolara vurduğunuz zaman, Kasım 2023’te 75 Dolar iken şimdi 65 Dolar… Ve iktidar, bunu da iyi bir şey gibi gösteriyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.