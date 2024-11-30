Günlük 408 milyon TL: Saray ve Diyanet para yutacak

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumlarının 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantısı’nda görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı Cumhurbaşkanlığı’nın bütçe görüşmeleri Saray, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Saray'a bağlı ofis ve kurumlar için ayrılan devasa kaynağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için teklif edilen bütçe kapsamında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşı da 183 bin TL’den 238 bin TL’ye çıkarıldı. Diyanet’e 2025 yılı için verilen 130,1 milyar TL’lik bütçe, çok sayıda bakanlığın bütçesini geride bıraktı.

MAL ALIMINA 9,8 MİLYAR TL

Cumhurbaşkanlığı’na 2025 yılı için 16 milyar 928 milyon 146 bin TL ödenek teklif edildi. Bütçe kalemleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşını ifade eden, “Cumhurbaşkanlığı ödeneği” kaleminde yüzde 30’luk artış öngörüldü.

2025 yılı için 2 milyon 856 bin TL olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı ödeneği kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2025 yılı maaşı 238 bin TL oldu.

Saray’ın 2024 yılında 179 milyon TL olan temsil ve tanıtma ödeneği 2025 yılı için 255 milyon TL olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanlığı’nın 16,9 milyar TL’lik 2025 yılı bütçesinin kalemlere göre dağılımı ise şöyle sıralandı:

Personel giderleri:

1 milyar 675 milyon TL

Mal ve hizmet alım giderleri:

9 milyar 857 milyon TL

Cari transferler:

2 milyar 370 milyon TL

Sermaye giderleri:

1 milyar 753 milyon TL

DİYANET’E DEV ÖDENEK

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 yılı için teklif edilen bütçe ise kayıtlara, 130 milyar 119 milyon 153 bin TL olarak geçti. Bütçenin büyük bölümü, “Personel giderleri” kalemine yazıldı. Diyanet’in, sayısı itibarıyla “Dev ordu” tanımlamalarına yol açan personeli için 2025 yılında kullanılacak kaynağın 110 milyar TL olduğu belirtildi.

Başkanlığın 2025 yılında gerçekleştireceği mal ve hizmet alımları için de 3 milyar 885 milyon 282 bin TL’lik kaynak ayrıldı. Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet’in, “Sermaye Giderleri” kalemine ise 2025 için 1 milyar 771 milyon TL ödenek yazıldı.

Bütçe görüşmeleri, 2025 yılında 2024’e oranla yüzde 42 daha fazla ödenek alacak başkanlığın, 2026 ve 2027 yıllarında da para yutmaya devam edeceğini ortaya koydu. Buna göre, başkanlığın 2026 yılı bütçesinin 153 milyar 505 milyon 315 TL, 2027 yılı bütçesinin ise 175 milyar 442 milyon 294 bin TL olması planlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, “Özel Kalem Hizmetleri” için 2025 yılında 87 milyon 684 bin TL kaynak kullanacağı kaydedildi.

VAKIFLARA 505 MİLYON LİRA

Diyanet’in 2025 yılı bütçesinde tartışma yaratan bazı kalemler şöyle:

Mal ve hizmet alım giderleri:

3 milyar 885 milyon TL

Sermaye giderleri:

1 milyar 771 milyon TL

Yolluklar:

744 milyon 805 bin TL

Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara transferler:

505 milyon 656 bin TL