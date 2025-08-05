Günlük elektrik üretim-tüketim verileri (4 Ağustos 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 129 bin 733 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 118 bin 839 megavatsaat oldu.

EN YÜKSEK TÜKETİM 16.00'DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 884 megavatsaatle 16.00'da, en düşük tüketim ise 35 bin 192 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ ÜRETİMDE İLK SIRADA

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİ

Türkiye, dün 14 bin 139 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 344 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.