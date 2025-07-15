Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (14 Temmuz 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 104 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 442 megavatsaat oldu.

SAATLİK TÜKETİM VERİLERİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 274 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 687 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

GÜNLÜK ÜRETİM VE TÜKETİM MİKTARI

Günlük bazda dün 1 milyon 104 bin 700 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 442 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 16,3 ile rüzgar santralleri izledi.

İHRACAT VE İTHALAT VERİLERİ

Türkiye, dün 15 bin 343 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 90 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.