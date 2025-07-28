Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (27 Temmuz 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 72 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 62 bin 741 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 212 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 36 bin 987 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ ÜRETİMDE BAŞI ÇEKTİ

Günlük bazda dün 1 milyon 72 bin 198 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 62 bin 741 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,4 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

ELEKTRİK DIŞ TİCARETİ DENGESİ

Türkiye, dün 16 bin 863 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 423 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.