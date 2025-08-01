Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri (31 Temmuz 2025)

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 219 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 599 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 57 bin 138 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 40 bin 78 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

ÜRETİM TÜKETİMİ AŞTI

Günlük bazda dün 1 milyon 219 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 214 bin 599 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

DOĞAL GAZ SANTRALLERİ İLK SIRADA

Üretimde ilk sırada yüzde 28,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 825 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 870 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.