Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 998 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 209 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 60 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 998 bin 127 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 13 bin 434 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 17,6 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 15,7 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 4 bin 378 megavatsaat elektrik ihracatı, 19 bin 685 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.