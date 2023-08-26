Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 94 bin 718 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 101 bin 112 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 480 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 754 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 94 bin 718 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 101 bin 112 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 32,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 20,1 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 60 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 454 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.