Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 28 bin 738 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 475 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 300 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 33 bin 413 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 28 bin 738 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 35 bin 475 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 11,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 882 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 619 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.