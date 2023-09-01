Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 43 bin 817 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 640 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 899 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 207 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 43 bin 817 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 51 bin 640 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 33,6 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,2 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 741 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 904 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.