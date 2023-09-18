Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 802 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 265 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 810 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 531 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 802 bin 607 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 814 bin 265 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 21,1 ile rüzgar santralleri ve yüzde 12,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 6 bin 196 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 854 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.