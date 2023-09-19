Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 909 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 134 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 964 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 107 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 909 bin 319 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 921 bin 134 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile rüzgar santralleri ve yüzde 16,1 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan Türkiye, dün 5 bin 432 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.