Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 854 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 987 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 777 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 662 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 854 bin 384 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 987 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 23,9 ile doğal gaz santralleri, yüzde 14,1 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 919 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 182 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.