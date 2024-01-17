Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 975 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 433 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 556 megavatsaatle saat 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 950 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda 975 bin 926 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 973 bin 433 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,9 ile doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 6 bin 815 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 376 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.