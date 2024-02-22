Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 965 bin 479 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 965 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 196 megavatsaatle 11.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 104 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 954 bin 547 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 953 bin 421 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 18,2 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 98 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 172 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.