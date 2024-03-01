Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 901 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 667 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 315 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 109 megavatsaatle 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 901 bin 938 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 667 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 17,1 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 784 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 524 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.