Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 917 bin 815 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 434 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 710 megavatsaatle 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 158 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 917 bin 815 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 918 bin 434 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14,3 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 6 bin 134 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 758 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.