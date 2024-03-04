Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 777 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 99 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 915 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 240 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 777 bin 922 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 99 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,7 payla linyit santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 177 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 357 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.