Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 796 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 575 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 784 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 938 megavatsaatle saat 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 796 bin 703 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 802 bin 575 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 25,9 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,6 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 514 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 489 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.