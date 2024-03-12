Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 893 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 916 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 554 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 105 megavatsaatle saat 03.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 893 bin 713 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 916 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,3 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,7 ile doğal gaz ve yüzde 16,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 202 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 418 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.