Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 911 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 877 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 97 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 114 megavatsaatle saat 04.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 911 bin 404 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 909 bin 877 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 24,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,5 ile doğal gaz ve yüzde 17,1 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 807 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 296 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.