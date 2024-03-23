Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 933 bin 501 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 581 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 420 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 46 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 933 bin 501 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 937 bin 581 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,1 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 17,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 3 bin 423 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 517 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.