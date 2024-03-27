Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 921 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 502 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 550 megavatsaatle saat 17.00'de, en düşük tüketim ise 32 bin 97 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 921 bin 330 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 924 bin 502 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,9 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,1 payla doğal gaz santralleri ve yüzde 18,2 payla ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 4 bin 602 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 791 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.