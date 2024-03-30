Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 863 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 790 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 404 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 494 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 863 bin 749 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 873 bin 790 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 22,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 14,9 payla doğal gaz santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye, dün 2 bin 472 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 555 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.