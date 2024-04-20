Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 867 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 107 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 33 megavatsaatle saat 12.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 587 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 944 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 870 bin 107 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21,5 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 13,9 payla doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 679 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 842 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.