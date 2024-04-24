Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 836 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 802 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 880 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 240 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 836 bin 610 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 835 bin 802 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 21 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,3 payla ithal kömür santralleri ve yüzde 12,4 payla doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 401 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 595 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.