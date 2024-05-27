Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 751 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 317 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 931 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 25 bin 805 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 751 bin 466 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 756 bin 317 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 18,2 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,6 ile barajlı hidroelektrik ve yüzde 16 ile ithal kömür santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 13 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.