Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 40 bin 553 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 42 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 559 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 688 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 40 bin 553 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,7 ile doğal gaz ve yüzde 15,9 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 242 megavatsaat elektrik ihracatı, 14 bin 69 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.