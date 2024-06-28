Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 56 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 66 bin 343 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 245 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 490 megavatsaatle saat 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 56 bin 766 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 66 bin 343 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,36 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,33 ile ithal kömür ve yüzde 12,9 ile barajlı hidroelektrik ve linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 291 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 710 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.