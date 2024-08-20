Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün, günlük bazda 1 milyon 108 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 110 bin 722 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 55 bin 665 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 436 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 108 bin 976 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 110 bin 722 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,4 ile ithal kömür ve yüzde 15,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 383 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 983 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.