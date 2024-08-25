Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 60 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 62 bin 846 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 541 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 803 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 60 bin 683 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 62 bin 846 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,5 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,8 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 397 megavatsaat elektrik ihracatı, 15 bin 564 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.