Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 30 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 32 bin 768 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 50 bin 18 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 140 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 30 bin 294 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 32 bin 768 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,5 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 893 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 367 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.