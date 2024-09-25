Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 928 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 913 bin 942 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 234 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 263 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 928 bin 873 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 913 bin 942 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,7 ile doğal gaz ve yüzde 18 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 586 megavatsaat elektrik ihracatı, 655 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.