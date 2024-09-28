Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 940 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 8 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 904 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 855 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 940 bin 594 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 933 bin 8 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,2 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,6 ile doğal gaz ve yüzde 15,7 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 4 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 426 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.