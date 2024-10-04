Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 898 bin 711 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 178 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 2 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 823 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 898 bin 711 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 885 bin 178 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,1 ile doğal gaz ve yüzde 14,8 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 54 megavatsaat elektrik ihracatı, 1524 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.